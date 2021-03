Biden conmemora en Ohio 11 años del plan de salud Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Ohio el martes para conmemorar el undécimo aniversario de la firma de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocido como Obamacare, y promocionar su plan para revertir muchas medidas de la era Trump destinadas a poner fin a la histórica reforma de salud.

Está previsto que Biden visite un hospital que asiste a pacientes de cáncer en la Universidad Estatal de Ohio. Este centro recibió una subvención de 100 millones de dólares bajo el programa Obamacare, con el que mejoró su departamento de oncología radioterápica, según informó la agencia Reuters citando a funcionarios de la Casa Blanca.

La visita se produce cuando Biden y otros funcionarios de alto rango de la Casa Blanca adelantan la agenda por el país "Help is Here" (La ayuda es ahora), para llamar la atención sobre el proyecto de ley de ayuda COVID de 1,9 billones de dólares, la primera gran legislación de Biden, que también proporciona subsidios a corto plazo que ofrecen descuentos para casi todos los que compran un seguro en el marco del programa.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), el logro legislativo que data del 2010 y que marcó el paso por la Casa Blanca del expresidente demócrata Barack Obama, bajo el cual Biden se desempeñó como vicepresidente, ha sobrevivido pese a múltiples intentos de los republicanos en el Capitolio y en los tribunales para abolirla.

Actualmente se está expandiendo bajo la supervisión de Biden. De hecho, Biden firmó varias órdenes ejecutivas para revertir las acciones del presidente republicano Donald Trump, quien había fallado en su reiterado voto de derogar Obamacare. Los críticos sostienen que el programa es más caro para los consumidores y más difícil de inscribirse.

Biden reabrió el período de inscripción para comprar cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, extendiéndolo hasta el 15 de mayo.

Existen alrededor de 28 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico, frente a los 46,5 millones reportados en 2010, cuando se aprobó la ACA, según las últimas cifras federales.

La Administración Biden está invirtiendo 50 millones de dólares en mercadotecnia y divulgación, al restaurar los fondos recortados por Trump.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales del año pasado, Biden dio a conocer un plan de atención médica que permitiría a los estadounidenses elegir entre sus planes de seguro privado y sus opciones públicas. Recibió entonces críticas de parte de algunos en el Partido Demócrata, que apoyaban un programa administrado por el Gobierno, como Medicare para todos.