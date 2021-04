Fauci: Nuevas reglas sobre mascarillas para ya vacunados incentivarán a la población

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU. y asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) sobre el uso de mascarillas en áreas exteriores para personas ya vacunadas debería motivar a las personas a vacunarse.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, anunció el martes que los CDC ahora dicen que los estadounidenses completamente vacunados no necesitan cubrirse la cara al aire libre a menos que estén entre una multitud, y pueden disfrutar de actividades como hacer ejercicio al aire libre y comer al aire libre en un restaurante sin máscaras.

En una entrevista el miércoles con la cadena de televisión NBC, Fauci dijo que a excepción de un gran concierto u otra reunión multitudinaria, las personas completamente vacunadas pueden salir y disfrutar del ambiente sin barbijo.

Señaló que cuantas más personas se vacunen, más se reducirán las tasas de infección y antes se levantarán las restricciones. En la entrevista, Fauci también cuestionó los informes de que las personas jóvenes y sanas no deberían vacunarse.

Fauci dijo que los jóvenes pueden infectarse y se infectarán si se ponen en riesgo. E incluso sin síntomas o con síntomas leves, aún pueden propagar el virus e infectar "inadvertidamente e inocentemente" a alguien que podría desarrollar un caso grave del virus.

“Si solo quieres preocuparte por ti mismo y no por la sociedad, está bien. Pero si se está diciendo a sí mismo 'incluso si me infecta, podría dañar a otra persona, incluso si no tengo ningún síntoma', esa es la razón por la que debe tener cuidado y vacunarse", dijo Fauci.

El experto en enfermedades infecciosas dijo que no importa quién sea usted, la mejor manera de acabar con la pandemia y sus restricciones es vacunarse.

