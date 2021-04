Helicóptero de la NASA Ingenuity realiza con éxito primer vuelo de prueba en Marte

La agencia espacial estadounidense, NASA, recibió el lunes imágenes y datos que confirman que su pequeño helicóptero, Ingenuity, realizó con éxito el primer vuelo de una aeronave controlada en un planeta que no sea la Tierra.

Los científicos en la sala de control del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) en el Instituto de Tecnología de California estallaron en aplausos y vítores cuando los datos confirmaron que el Ingenuity había hecho girar con éxito sus rotores, despegó a una altura de tres metros y aterrizó de manera segura en la superficie de Marte.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs