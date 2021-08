El opositor Freddy Guevara se compromete a hacer "todo lo posible" para que las negociaciones prosperen

Luego de pasar algo más de un mes detenido, el dirigente opositor venezolano Freddy Guevara reiteró su respaldo a las negaciones que se llevan a cabo entre las partes venezolanas con la mediación de Noruega y aseguró que hará “lo posible” para que “salgan bien”.

Guevara aseguró, en su primera rueda de prensa luego de ser excarcelado, que durante su encierro tuvo dudas sobre si valía la pena “seguir asumiendo costos como estos” e incluso se cuestionó el proceso de negación que inició el pasado 13 de agosto en Ciudad de México entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

Sin embargo, asegura que salió convencido de que es necesario empujar hacia una “solución negociada a través del proceso de negociación que se está dando en México”.

“Llegó el momento de asumir que esta dinámica y este circulo vicioso tienen que parar (…) Estoy absolutamente convencido de que tenemos que pasar a un proceso de convivencia. No convivencia con estructuras dictatoriales, pero sí convivencia entre fuerzas políticas”, indicó el dirigente este martes.

En este sentido aseguró que hará “todo lo posible para que este proceso de negociación salga bien”. Para ello, agregó, le explicará y conversará con “los venezolanos que quieren cambios y que con toda la razón tienen dudas”, así como con los oficialistas, con los que departirá sobre sus razones y qué es lo que buscan con ello.

Guevara y otros miembros de su partido, Voluntad Popular, fueron señalados por el Gobierno de presuntamente estar relacionados con grupos criminales y planificar acciones contra Caracas. Él fue detenido el 12 de julio y liberado el pasado 16 de agosto.

Ahora en libertad, Guevara aseguró que levantará la voz por los presos políticos que quizás no tienen la misma oportunidad que él. “Hay cientos de presos políticos que hoy en día son ignorados y mucha gente no sabe qué está pasado. No solamente presos políticos, sino también presos políticos enfermos”.

De los 332 presos políticos registrados por el Observatorio Nacional de DD.HH., al menos 61 de ellos tienen problemas de salud que deben ser atendido, indicó.

Agregó, sin ofrecer mayores detalles, que buscará empujar para que el tema de los presos políticos sea conversado en las negociaciones. Las partes tienen programado volverse a encontrar este próximo viernes 3 de septiembre.

* Con información de Álvaro Algarra desde Caracas.

#VOAEnVivo El dirigente opositor Freddy Guevara, liberado recientemente, ofrecerá conferencia de prensa sobre temas de interés nacional. Informa Álvaro Algarra desde Caracas, Venezuela. Posted by Voz de América on Tuesday, August 31, 2021

