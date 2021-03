“Esa zona tiene profundo terror”: ONG sobre enfrentamientos armados en frontera con Venezuela

CARACAS - Combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela (FAN) y grupos irregulares colombianos continuaron registrándose durante la jornada del miércoles en el estado Apure, fronterizo con Colombia, donde instalaciones de la Guardia Nacional y el servicio aduanero quedaron en ruinas tras ser “dinamitadas”.

Juan Francisco García, coordinador de la organización no gubernamental Funda Redes en Apure, dijo a la Voz de América que, hasta la tarde del miércoles, la comunidad se encontraba “militarizada” y sin servicio eléctrico.

García destacó que varios campesinos resultaron heridos en los hechos y que los pobladores se encuentran “aterrorizados”.

“Esa zona tiene profundo terror (…) pobladores de la zona denuncian que el Ejercito venezolano, que soldados del ejercito, han estado aprovechando la situación para saquear las bombas de agua, las redes, televisores, neveras y cocinas de las unidades de producción de las fincas que han quedado abandonadas por la gente que ha sido desplazada por el conflicto hacia Colombia”, detalló.

Desplazamiento de venezolanos por bombardeos genera crisis humanitaria en Colombia Ante la emergencia, el Gobierno colombiano junto a organizaciones con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales coordinan ayudas para atender a los desplazados.

Cleiva es una campesina de 86 años que habita en una de las zonas afectadas por los enfrentamientos. En un video divulgado por la organización defensora de derechos humanos Provea, denunció la actuación de efectivos de la FAN, quienes, según dijo, golpearon a un familiar y requisaron su hogar.

“Tumbó las redes de la luz para que no haya noticias, para que no haya nada y los campesinos se mueran de hambre (…) no tenemos agua ni para tomar ni para los animales, esto no es ningún progreso, esto es una destrucción, cómo quiere usted presidente Nicolás Maduro que nosotros los campesinos trabajemos, cómo vamos a trabajar, usted tiene que darnos la respuesta”, dijo.

El parlamentario chavista por el estado Apure, Héctor Zambrano, aseguró que el Ejercito venezolano se encuentra “impulsando acciones” contra grupos que “pretenden instalarse” en Venezuela para “construir una estructura de narcotráfico”.

“Está golpeando a una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano y al imperio norteamericano para seguir agrediendo a Venezuela. No se está golpeando a un movimiento de izquierda, ni a una organización revolucionaria, se está golpeando a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población”, aseguró el diputado.

La oposición venezolana acusa al presidente Nicolás Maduro de usar al Ejercito para “defender intereses” de cabecillas de las FARC como Jesús Santrich e Iván Márquez.

La cancillería colombiana ya expresó su preocupación por el desplazamiento que la situación ha generado en la zona fronteriza. Sin embargo, a través de un comunicado publicado este miércoles (24 de marzo) por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno venezolano rechazó "categóricamente" los comentarios.

"Las operaciones militares que ha realizado la FANB contra campamentos ilegales de grupos armados colombianos, han sido llevados a cabo en zonas rurales, y han sido orientadas a proteger a la población civil", indica el texto.