Aerolínea Plus Ultra: entre la polémica y el “desahogo” para venezolanos con nacionalidad española

CARACAS - En medio de la polémica desatada luego de que el Gobierno de España aprobara una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea española Plus Ultra, que según el partido VOX mantiene vínculos con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, para muchos en Venezuela la activación de una ruta directa entre Caracas y Madrid se traduce en un “desahogo”.

Consultado por la Voz de América, Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit), explica que se trata de una serie de vuelos catalogados como “humanitarios”, destinados sólo para quienes cumplan con las condiciones exigidas por la Comunidad Europea.

“Deben ser ciudadanos, residentes, estar en el libro de familia, o estar de alguna manera relacionado con un ciudadano de la Comunidad Europea, esposa o hijos”, detalló.

“Estos vuelos son directos, se van a manejar como un vuelo humanitario, solamente ida. Luego, si el deseo es ir y venir, tendría que comprar el boleto de manera individual. Es un desahogo enfocado para los pasajeros, quienes tenemos pasaporte venezolano, en este momento la Comunidad Europea está cerrada y no podemos usar este tipo de vuelos”, agregó.

Los vuelos entre Caracas y Madrid está previsto que se reanuden desde el 24 de marzo, según la página web de la compañía aérea.

La denuncia de VOX

Víctor González, miembro del Congreso de los Diputados de España por el partido VOX, cuestionó que el fondo SEPI, cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, haya otorgado el préstamo a la aerolínea, pues asegura que no cumple con las características.

“No las reúne desde el ámbito financiero puesto que lleva perdiendo dinero desde su creación hace años. En el año 2019 perdió más de dos millones de euros y tuvo un fondo de maniobra negativo superior a los 3 millones de euros. No lo es desde el punto de vista de importancia en su sector, por número de operaciones de vuelos es la empresa 166”, indicó.

González subrayó que “es una ofensa a decenas de empresas que están pidiendo esta ayuda que sí son estratégicas para los españoles” y aseguró que el accionista mayoritario de la compañía es venezolano y que sus representantes “son cercanos al entorno de (Nicolás) Maduro”.

“En concreto a la amiga del señor Abalos, la señorita Delcy (Rodríguez) y a la mujer de Maduro y también al delincuente en vías de extradición a Estados Unidos, (Ale) Saab, actualmente detenido en Cabo Verde. Los españoles tienen derecho a saber a qué se debe esto, a qué se debe la infamia de uso de esos fondos públicos a una empresa irrelevante desde el punto de vista estratégico”, insistió.

¿Viajar en Plus Ultra?

Desde el 2014, las conexiones aéreas desde y hacia Venezuela son muy limitadas. En ese entonces, ante la deuda del Estado venezolano, calculada en unos 3.300 millones de dólares según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y la imposibilidad de repatriar sus dividendos, muchas compañías aéreas decidieron suspender sus operaciones.

Desde el año pasado, las restricciones de las operaciones aéreas implementadas por Maduro para hacer frente al COVID-19, ocasionó que las alternativas sean aún más limitadas. De acuerdo al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), actualmente sólo están autoriudas las rutas entre Venezuela y “Turquía, México, Bolivia, Panamá y República Dominicana”.

La poca oferta lleva a muchos venezolanos, con posibilidad o necesidad de viajar, a acogerse a la mejor opción posible para salir del país.

Juan Medina tiene ambas nacionalidades: venezolana y española. Sus padres y hermanos viven en España, por lo que saluda que se abra un vuelo directo entre Madrid y Caracas.

“Yo sí viajaría en Plus Ultra. No sé si tienen vínculos con el gobierno o no, la verdad no me importa, en este momento, cuando todo está más complicado por la pandemia, agradezco la posibilidad de tener una conexión directa y no tener que dar tantas vueltas para poder verlos. Ya todo es un caos como para darle más vueltas al asunto”, dijo.

En 2019, el precio y la comodidad del horario llevaron a Marisela Cebrian a viajar en un vuelo de Plus Ultra.

La ciudadana española sostiene que su experiencia fue “cómoda” y asegura que a pesar de los señalamientos que han surgido en España sobre los presuntos vínculos de Maduro con la aerolínea, no dudaría en volver a viajar con esa compañía.

“Es una verdad que nos arropa, cómo se hace. Si te pones a pensar en que todo lo que se relaciona con Maduro no lo vas a usar… en ese sentido soy muy pragmática. Aquí en Venezuela todo está relacionado con Maduro, vivimos en una relación con Maduro, de verdad que en ese sentido no le paro. Prefiero pensar que voy a viajar a menor costo en una línea aérea cómoda, el servicio es bueno y va directo a Madrid”, expresa.

Pero hay casos como el de Rebeca Ávila, quien, tras mucho pensarlo, el mes próximo viajará a Madrid a través de Turquía.

“Me quería ir por Plus Ultra porque, primero es directo y no tenía que atravesar toda Europa para ir a Turquía y luego devolverme hasta España, segundo que es española y tercero que es más barato, eso es lo que yo quería, pero empecé a averiguar y un señor en el aeropuerto me dijo que no me recomendaba que me fuera por ahí porque había lista de espera y hay personas a las que no les han hecho reembolsos”, dijo a Ávila a la VOA mientras esperaba para hacer un trámite fuera de la embajada de España en Caracas.

“Luego empecé a investigar en internet, leí las noticias y decía que si Cilia Flores compró una parte y yo no sé que. Ya no sé qué creer cuando leo por internet, pero ves que hay ese problemón detrás de una empresa y tú no te vas a asociar con esa empresa entonces preferí pagar un poco más por (la aerlínea) Turkish”, agrega.

En la reciente polémica el Gobierno de España argumentó que el transporte aéreo en ese país constituye un “sector estratégico” y expuso que Plus Ultra “es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente Ecuador, Perú y Venezuela)”.

“El tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose principalmente en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también de turismo”, indicó un comunicado divulgado por La Moncloa.

Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los servicios que proporcionan las compañías de mayor tamaño”, expone el texto.

A través de un comunicado divulgado por varios medios españoles, la compañía niega que sus accionistas o directivos “tengan relaciones de influencia o interés con ningún Gobierno”.

[Con reporte adicional de Julia Riera, en Barcelona, España]