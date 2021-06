El misterio de la campaña de vacunación de Maduro para Venezuela

El pasado 23 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció a través de Twitter que habían llegado desde China 1,3 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, no dijo exactamente cuándo aterrizaron.

"Tras la llegada desde China de 1 millón 300 mil vacunas, inicia una nueva fase en la inmunización frente a la pandemia. Completaremos la atención a los trabajadores de la salud, la educación y a pacientes con enfermedades que aumentan su vulnerabilidad”, escribió Maduro.

Pero no está nada claro cómo sucederá eso. Hasta ahora, los esfuerzos de vacunación de Venezuela han carecido de transparencia, y el país se ha debatido para asegurar dosis incluso para su población más vulnerable. Los mensajes contradictorios del Gobierno no han ayudado.

No está claro exactamente cuántas dosis de vacuna ha obtenido el gobierno. A fines de 2020, Maduro dijo que el gobierno había "garantizado más de 10 millones de dosis de vacunas para el primer trimestre del próximo año", informó el diario The Financial Times.

El periódico El Nacional de Venezuela reporta que Maduro anunció a fines de abril que habían llegado 930.000 dosis de vacunas. Sin embargo, un día después, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que la cifra era de 1.48 millones. Alvarado no especificó cuántas provenían de China o Rusia, los dos proveedores de Venezuela, ni cuándo llegaron.

El anuncio de Maduro sobre las vacunas en China se produjo pocos días después de que el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela dijera que, dada la lenta tasa de vacunación contra COVID-19 en el país, podría llevar hasta 10 años vacunar a toda la población.

Julio Castro, un experto en enfermedades infecciosas que asesora a las fuerzas políticas de la oposición venezolana en temas de salud, tuiteó el 24 de mayo que lo que el gobierno llama “la 'nueva fase de vacunación' es lo que debería estar sucediendo en una semana a partir de ahora hasta el final del año (un millón de vacunas semanales) para alcanzar la meta necesaria”.

Según datos de la iniciativa Our World in Data, al 25 de mayo solo se habían administrado 316.000 dosis de vacuna COVID-19 en Venezuela. Sin embargo, su sitio señala: “Datos para esta ubicación muestran la cantidad de dosis de vacunas administradas a las personas, no la cantidad de personas completamente vacunadas. Dado que algunas vacunas requieren más de una dosis, es probable que la cantidad de personas completamente vacunadas sea menor".

Venezuela tiene una población de unos 30 millones de personas. El número total de dosis administradas equivale a 1,1 dosis por cada 100 personas. En comparación, países vecinos de Suramérica como Brasil y Colombia están administrando 30 dosis por cada 100 personas y 16,6 dosis por cada 100 personas, respectivamente. Brasil tiene una población de 211 millones y Colombia, de 50 millones.

Maduro dijo a principios de mayo que Venezuela tenía como objetivo vacunar al 70% de su población para agosto, cuando está previsto que lleguen las vacunas rusas Sputnik Light de dosis única. Sin embargo, como señaló la agencia Reuters, "no ha habido ningún anuncio sobre si algunas de esas dosis ya han llegado".

La Academia Nacional de Medicina pidió a Estados Unidos este mes que incluyera a la nación en su lista de donantes de vacunas COVID-19, "a pesar de una congelación política entre los dos países", escribió Reuters.

“Para controlar la pandemia en nuestro país, necesitamos vacunar alrededor del 70% de la población adulta, cerca de 15 millones de personas, en el menor tiempo posible (…). La cantidad de vacunas que han llegado a Venezuela (…) representa menos del 10% de lo que necesita Venezuela”, escribió la academia en un comunicado.

La equidad en la distribución de vacunas también ha sido un problema. El mes pasado, los estudiantes de salud venezolanos protestaron en Caracas exigiendo un plan nacional de vacunación masiva y una cobertura de vacunación del 100% para médicos y enfermeras.

Bloomberg News informó el 14 de abril que el Gobierno de Venezuela estaba "restringiendo las inyecciones de COVID-19 a las personas con una tarjeta de lealtad estatal, lo que efectivamente excluía a muchos opositores del gobierno de vacunarse".

La agencia escribió que a medida que la población anciana de Venezuela comenzó a ser vacunada, los beneficiarios fueron seleccionados "de un registro utilizado por la Administración de Nicolás Maduro para controlar la lealtad de los votantes y otorgar subsidios estatales".

Hasta la fecha, Venezuela ha reportado oficialmente más de 226.000 casos de COVID-19 y más de 2.500 muertes por la enfermedad. Pero el doctor Enrique López-Loyo, presidente de la Academia de Medicina del país, dijo a Reuters que especialistas independientes y estudios internacionales dicen que esas cifras "deberían multiplicarse por ocho o diez debido a la baja tasa de pruebas del país".

