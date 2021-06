Estados Unidos entrega millones de vacunas contra COVID-19 a México

Un millón 350.000 dosis de la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 fueron recibidas el martes por autoridades mexicanas. La llegada de las vacunas se da luego que el jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegara a México para discutir diferentes temas de interés binacional, como el migratoria y reapertura de la frontera.

El Gobierno de México anunció que ya se encuentra haciendo la solicitud para adquirir otro cargamento de la vacuna Janssen con una cantidad similar a la recibida, “con el propósito de vacunar a toda la población mexicana de la zona fronteriza”.

El arribo del fármaco forma parte del donativo anunciado por la Administración Biden de 500 millones de dosis que Estados Unidos enviará a diferentes países del mundo para apoyar a otras naciones en el combate de la pandemia del COVID-19.

Este es el primer cargamento de una serie, así lo afirmó en su cuenta de Twitter el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken , quien escribió que “más vacunas están en camino”.

Today we delivered 1.3+ million vaccines to our neighbors in Mexico. More vaccines are on the way as @StateDept is proud to help carry out @POTUS’ commitment to deliver 500 million vaccines worldwide and help the world defeat #COVID19. pic.twitter.com/Et225Hih5g