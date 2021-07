Masivas protestas en Madrid piden “libertad” en Cuba

El centro de Madrid fue testigo el domingo de protestas masivas protagonizadas por cubanos radicados allí, y por simpatizantes, que exigían “libertad y democracia” para Cuba y mostraban solidaridad a las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo en la isla.

Bajo la consigna “Si Cuba está en la calle, España también”, miles de personas encabezadas por figuras como el líder opositor venezolano Leopoldo López, y ondeando banderas de España y Cuba denunciaron lo que según ellos son "abusos del gobierno cubano contra la población".

Durante el recorrido de cerca de un kilómetro, desde la plaza de Cibeles hasta la plaza de Callao, en la capital española, también acompañó el líder del Partido Popular español, Pablo Casado Blanco, quien describió al gobierno cubano en su cuenta de Twitter como “una dictadura”.

Las protestas en Madrid se dan semanas después que miles de cubanos salieran a las calles de la isla a reclamar desde "vacunas" para combatir la pandemia del COVID-19, hasta "libertad" al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

A la marcha también asistió el artista cubano Yotuel, uno de los compositores de la canción “Patria y Vida” retomada por miles de manifestantes alrededor del mundo como himno contra el gobierno cubano.

Uno de los principales reclamos por parte de los manifestantes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, es que reconozca al gobierno castrence como una “una dictadura”. “Sánchez, dilo, una dictadura”, se escuchaba en la demostración. Sánchez ha evitado referirse al gobierno cubano con ese calificativo.

Tradicionalmente, los gobiernos españoles, tanto de derecha como de izquierda, han evitado usar la palabra "dictadura" para referirse a Cuba, teniendo en mente los importantes intereses económicos que tienen en la isla.

Por su parte la subsecretaria de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Julie J. Chung tuiteo sobre el respaldo que los estadounidenses están dando a los cubanos, además reiteró el respaldo por parte de la Administración Biden “a quienes buscan enviar ayuda humanitaria a Cuba”.

Across the U.S., Americans are stepping up in a big way to help the Cuban people. The U.S. government continues to stand ready to assist those seeking to send humanitarian aid to Cuba. This has been, and will continue to be, our commitment. And our policy. https://t.co/7kRQmcfnlB