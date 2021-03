Biden: EE.UU. tendrá suficientes vacunas para cada adulto en mayo

El presidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos espera recibir suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los adultos a fines de mayo, dos meses antes de lo previsto, mientras anunció que su administración logró que la farmacéutica Merck ayudara a producir la vacuna recientemente aprobada de su rival Johnson & Johnson.

“Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro de vacunas para cada adulto en Estados Unidos para fines de mayo”.

El presidente, hablando desde la Casa Blanca, indicó que, a instancias de su administración, Johnson & Johnson está tomando "nuevas acciones adicionales para acelerar de manera segura la producción de vacunas". Las instalaciones de fabricación de vacunas de la compañía "ahora comenzarán a operar 24 horas al día, 7 días a la semana", dijo.

Fabricante de medicamentos estadounidense Merck ayudará a producir la vacuna COVID-19 de su rival El acuerdo podría aliviar la ralentización de la producción de Johnson & Johnson

Con el suministro reforzado, Biden también anunció que usaría los poderes del gobierno federal para ordenar a todos los estados que prioricen la vacunación de los maestros, y dijo que el gobierno federal proporcionaría las dosis directamente a través de su programa de farmacia.

Los anuncios de Biden aumentaron las expectativas sobre el momento en que el país pueda salir de la pandemia, pero a pesar de que el mandatario expresó su optimismo, también fue cauto al momento de pronosticar un retorno a la normalidad.

“Se me ha aconsejado no responder a eso, porque no lo sabemos con certeza”, dijo Biden, para luego agregar que él espera que se regrese a la normalidad antes de “estas fechas el próximo año”.

Mientras Biden emitía sus declaraciones, estados de todo el país comenzaban a relajar algunas restricciones relacionadas con el coronavirus a pesar de las objeciones de la Casa Blanca y del principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el doctor Anthony Fauci, quienes se opusieron a cualquier relajación en los protocolos hasta que haya más estadounidenses vacunados.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott levantó la orden estatal de uso de mascarillas y varias otras restricciones. En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer atenuó los límites a la capacidad en restaurantes y a las concentraciones en espacios públicos y residenciales.

El Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, ha dicho previamente que el país debe llegar a una tasa de vacunación cercana al 80% para alcanzar la inmunidad colectiva. Apenas se ha vacunado por completo a cerca del 8% de la población, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) aunque el ritmo de vacunación ha ido en aumento. Estados Unidos impuso nuevos récords de vacunación diaria los pasados jueves y viernes.