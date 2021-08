Lo que hay que saber sobre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19

La Administración Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha autorizado el uso de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 tanto de Pfizer-BioNTech como de Moderna.

El organismo público, a través de un documento remitido a la Voz de América, señala que el objetivo de esta autorización de emergencia es “permitir el uso de una dosis adicional en ciertos individuos inmunodeprimidos, específicamente, para aquellas personas receptores de órganos sólidos o a quienes se les haya diagnosticado afecciones de salud que se consideran tener un equivalente de inmunodepresión”.

¿Puedo calificar?

Pero, ¿quiénes pueden recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una guía actualizada para aclarar quiénes podrían calificar para esta nueva dosis.

Se incluyen a aquellas personas que han recibido tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre, también a las que hayan recibido un trasplante de órgano y estén tomando medicamentos inmunosupresores.

¿Cuán crucial es la vacunación para contener el avance del COVID-19? Ya se han aplicado más de 4.000 millones de vacunas en todo el mundo, pero persiste el temor a que nuevas variantes del virus puedan saltar la barrera de los fármacos desarrollados hasta el momento. La ansiada inmunidad de rebaño está lejos todavía.

Las que hayan recibido un trasplante de células madre en los últimos dos años o que aún estén tomando medicamentos inmunosupresores también calificarían para recibir la tercera dosis de ambas farmacéuticas. De la misma manera, las que estén bajo un “tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir la respuesta inmunitaria” entrarían igualmente en esta lista.

Los CDC también ampliaron la lista para las personas que tienen “inmunodeficiencia primera moderada o grave”, como podría ser el síndrome de DiGeorge o el de Wiskott-Aldrich.

Y finalmente los que tienen una infección avanzada o no tratada a consecuencia del VIH podrán obtener la tercera dosis.

¿Dónde puedo conseguir la tercera dosis?

Los CDC recomiendan a la población de Estados Unidos ponerse en contacto con la farmacia local o con su médico primario para recibir información sobre qué lugares están ofreciendo la tercera dosis de la vacuna.

¿Para qué sirve la tercera dosis?

En diciembre, la FDA dio luz verde al uso por emergencia de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, los científicos que habían estado analizando la eficacia de estos medicamentos ya alertaban de que al tratarse de una vacuna tan nueva era imposible de predecir el tiempo que duraría su eficacia.

Después de varios meses, el panel de expertos de la FDA que ha estado trabajando en la investigación concluyó que se debía aprobar una tercera dosis de la vacuna.

El doctor Carlos Rivero, médico general y especialista en enfermedades infecciosas, explicó a la VOA que una tercera dosis lo que hace es “reforzar el sistema inmunológico” en caso de que la medicina vaya perdiendo eficacia con el tiempo, el paciente “no tenga suficientes anticuerpos” o para aplacar la aparición de nuevas cepas.

EE. UU. administrará vacuna de refuerzo, Biden defiende la medida Las autoridades de salud anunciaron que ya tienen un plan para administrar una dosis de refuerzo contra COVID-19 a la población.

“Una dosis adicional podría prevenir el COVID-19 y potencialmente la muerte en personas que quizá no respondieron al esquema de vacunas inicial”, señalan los CDC en su informe. “Los ensayos clínicos en curso han demostrado que las vacunas contra el COVID-19 de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna) permiten prevenir el COVID-19 una vez aplicado el esquema de dos dosis”, añaden.

Sin embargo, “hay información limitada que sugiere que las personas inmunodeprimidas que desarrollan poca protección o directamente no desarrollan protección después de dos dosis de las vacunas de ARN mensajero podrían tener una mejor respuesta si se aplican una dosis adicional de la misma vacuna”.

Las nuevas cepas

La preocupación también está en la aparición de las nuevas cepas, como la variante delta que está acechando a la población estadounidense. A pesar de que las farmacéuticas, a partir de sus propias investigaciones, han concluido que las medicinas desarrolladas son efectivas para las variantes, hay cierta preocupación al respecto.

En ese sentido, el doctor Carlos Torres Vieras, otro infectólogo que fue consultado por la VOA, recordó que “todos los virus existentes tienden a mutar”, por lo que la ciencia no es exacta y eso provoca que haya algunos cambios “en la manera en cómo el virus se manifiesta, interactúa o se reproduce”.

“Cuando tú replicas esa molécula para hacer una copia de tu virus, en esa réplica se producen errores de transcripción”, comentaba aclarando que “es como si estuvieras escribiendo algo y en vez de poner una A pones una letra C”.

¿Se pueden combinar las vacunas?

En su guía actualizada, los CDC recalcan que las personas que se hayan inoculado con las vacunas de Pfizer-BioNTech o de Moderna deberían recibir la tercera dosis “de la misma vacuna de ARNm”, aunque aclara lo siguiente:

“Una persona no debería recibir más de tres dosis de una vacuna de ARNm. Si la vacuna de ARNm administrada para las dos primeras dosis no está disponible o no se sabe cuál ha sido administrada, se puede administrar cualquier vacuna de ARNm contra el COVID-19”.

¿Qué pasa con las personas que recibieron una dosis de J&J/Janssen?

Las indicaciones publicadas por el organismo regulatorio de Estados Unidos solo hacen referencia a las vacunas de ARNm contra el COVID-19 y, según el documento de los CDC, “no hay datos suficientes para determinar si las personas inmunodeprimidas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de Janssen de Johnson & Johnson también tiene una respuesta de anticuerpos mejorada luego de recibir una dosis adicional de la misma vacuna”.

¿Hay riesgos?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que “aunque hay muy poca información acerca de los riesgos de recibir una dosis adicional de la vacuna”, los organismos competentes en el país siguen “evaluando la seguridad, la eficacia y el beneficio de las dosis adicionales” en las personas inmunodeprimidas.

“Hasta ahora las reacciones notificadas después de recibir la tercera dosis de la vacuna ARNm fueron similares a las de las serie de dos dosis: fatiga y dolor en el lugar de la inyección” se expone en el informe al tiempo que indica que “la mayoría de los síntomas fueron de leves a moderados”.

