Vacuna Johnson & Johnson demuestra ser menos eficaz contra variantes de COVID-19

Un estudio sugiere que la vacuna contra el COVID-19 de una sola inyección de Johnson & Johnson puede ser menos efectiva contra las variantes emergentes del coronavirus.

Investigadores de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York llegaron a la conclusión después de realizar pruebas de laboratorio de muestras de sangre de voluntarios.

Nathaniel Landau, el investigador principal, dijo que la vacuna Johnson & Johnson no brinda la misma protección contra las variantes que la vacuna de Pfizer de dos dosis o la vacuna de Moderna, que se desarrollaron de manera diferente, utilizando el método de ARN mensajero.

El estudio, publicado en línea el martes, no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica, y no refleja los efectos de la vacuna en el mundo real. Pero los hallazgos son similares a otros estudios que muestran que las vacunas de dosis única como Johnson & Johnson y AstraZeneca no producen suficientes anticuerpos para combatir las variantes del coronavirus delta y lambda.

Según los informes, la variante delta, que se detectó por primera vez en India, se propaga más fácilmente que otras iteraciones del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijeron que el Delta ahora representa el 83% de los casos nuevos en la nación.

Johnson & Johnson publicó recientemente un estudio que muestra que una sola dosis de su vacuna es efectiva contra la variante delta hasta por ocho meses.

Pero Landau dice que los resultados del estudio de la NYU refuerzan la teoría creciente de que es necesaria una inyección de seguimiento de la vacuna Johnson & Johnson.

La vacuna Johnson & Johnson ha estado plagada de problemas desde que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. La vacuna se ha relacionado con un trastorno de la coagulación de la sangre poco común pero grave, además de una afección neurológica poco común. Millones de dosis se arruinaron a principios de este año cuando una planta de fabricación con sede en Baltimore mezcló la vacuna Johnson & Johnson con ingredientes de la vacuna AstraZeneca.

El Centro de Recursos para el Coronavirus de Johns Hopkins informó que hay un total de 191,4 millones de infecciones confirmadas por COVID-19 en el mundo, incluidas 4,1 millones de muertes globales hasta el miércoles.

Los funcionarios de salud de Corea del Sur informaron el miércoles de un nuevo récord en un solo día de 1.784 nuevas infecciones por COVID-19, mientras el país lucha por contener una ola de infecciones relacionadas con la variante delta, con más de 1.000 nuevos casos registrados cada día durante las últimas dos semanas.

El aumento se ha centrado principalmente en la capital, Seúl, que ha sido sometida a una variedad de restricciones y se han reportado más casos fuera de la ciudad.

Corea del Sur ha registrado un total de 182,265 casos de coronavirus, incluidas 2,060 muertes. Solo el 32% de los 52 millones de habitantes del país han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, con 6,6 millones completamente vacunados.

Los funcionarios de salud también están lidiando con un brote en un buque de guerra naval que ha estado patrullando las aguas frente a las costas de África que ha enfermado al menos a 270 tripulantes.

[Con información de The Associated Press y Reuters]