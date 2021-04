Biden celebra sus logros y esboza sus planes a 100 días de su presidencia

WASHINGTON D.C. - Al marcar su centésimo día como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dijo que nunca ha sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos, porque el país "está en movimiento de nuevo. Estamos eligiendo la esperanza sobre el miedo, la verdad sobre las mentiras, la luz sobre la oscuridad."

Biden habló en un mitin político al que los asistentes acudieron y se mantuvieron en sus vehículos cerca de Atlanta, financiado por el Comité Nacional Demócrata.

"Están demostrando que la democracia puede beneficiar a la gente", dijo el presidente ante la aprobación de las bocinas de los 315 vehículos presentes en los terrenos del Infinite Energy Center en Duluth, al noreste de Atlanta.

A 100 días del gobierno Biden, hacemos balance económico ¿Cómo reconstruir?, ese ha sido el gran reto de la administración Biden tras el momento más complicado de la pandemia en Estados Unidos, que tuvo lugar en 2019. Aunque ésta sigue siendo una problemática latente se van registrando resultados de mejora, si bien continúa la necesidad de que la economía se siga fortaleciendo, opinan los expertos. El análisis de los 100 días del actual gobierno en materia económica nos lo trae Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América, en Nueva York.



La segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en enero en el estado de Georgia, con las victorias de Raphael Warnock y Jon Ossoff, les dio a los demócratas de Biden un control unificado del gobierno federal.

El mes pasado, el presidente utilizó los 50 escaños demócratas en el Senado para obtener la aprobación de su Plan de Rescate Estadounidense de 1,9 billones de dólares, aunque ningún republicano votó por él. La legislación también obtuvo la aprobación de la Cámara, también controlada por los demócratas.

Al comienzo de las declaraciones del presidente el jueves, se hizo una pausa cuando algunos manifestantes expresaron su preocupación por las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, gritando: "¡Nuestras familias están muriendo!"

"Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy trabajando en eso, hombre. Dame otros cinco días", respondió Biden. "Amigos, todos saben de lo que están hablando. No debería haber prisiones privadas, ninguna, punto. De eso es de lo que están hablando: centros de detención privados. No deberían existir, y estamos trabajando para cerrarlos todos".

Optimismo ante llamado de Biden al Congreso para que apruebe su reforma migratoria El llamado expreso que hiciera el presidente de Estados Unidos ante una sesión conjunta del Congreso, para encontrar este año soluciones eficaces al tema migratorio, genera optimismo entre los involucrados.

Luego, el presidente volvió a recordarle a la audiencia que había cumplido su promesa de llevar las vacunas contra el coronavirus a los brazos estadounidenses y brindar alivio a millones de ciudadanos.

La vuelta de la victoria de Biden se produjo menos de 24 horas después de que pronunció su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en la que promovió propuestas para promover el crecimiento del empleo, modernizar la infraestructura y ayudar a las familias con el cuidado infantil y la educación que costaría billones de dólares.

Los primeros 100 días de un presidente de los Estados Unidos se han convertido en un hito notable desde que Franklin D. Roosevelt asumió el cargo en 1933 desde las profundidades de la Gran Depresión.

"La aspiración estadounidense ha definido estos primeros 100 días", dijo el jueves la vicepresidenta Kamala Harris en un sitio de vacunación masiva dentro de un estadio en Baltimore.

Cinco temas clave en el discurso de Biden a 100 días de su gobierno El presidente de Estados Unidos se dirigió el jueves en la noche al Congreso y pueblo estaadounidense, previo a los 100 días de su gobierno que se cumplen este viernes.

La vicepresidenta dijo que cuando ella y Biden asumieron el cargo, "más de 10 millones de estadounidenses estaban sin trabajo. Las escuelas estaban cerradas. Los negocios estaban cerrados. Y más allá de la pandemia, nuestra democracia estaba siendo atacada. Y nuestro Capitolio acababa de ser atacado por insurgentes".

Poco de lo que ha logrado el equipo de Biden-Harris en sus primeros 100 días ha impresionado al líder republicano en el Senado.

La agenda de los demócratas es "un intento de seguir arrastrando a un país dividido más y más rápido hacia la izquierda", según el senador Mitch McConnell.

"Nuestro presidente no asegurará un legado duradero a través del radicalismo", agregó McConnell en un comunicado para conmemorar el centésimo día de Biden en el cargo. "No hará mucho de esa manera. No será bueno para el país. Y todo lo que hagan los demócratas a través de la fuerza bruta partidista será frágil".

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.