General: retirada de EE.UU. de Afganistán hará lucha antiterrorista "extremadamente difícil"

WASHINGTON - Estados Unidos enfrentará obstáculos sustanciales si tiene que regresar a Afganistán, aunque sea brevemente, para hacer frente a amenazas terroristas nuevas o crecientes una vez que el Ejército complete la retirada de fuerzas planificada del país, dijo un importante general estadounidense a los legisladores.

La advertencia el martes del comandante de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente y partes del sur de Asia se produce cuando los planificadores militares todavía están trabajando en cómo llevar a casa a los 2.500 a 3.500 soldados en Afganistán a partir del próximo mes, poniendo fin a dos décadas de guerra.

Biden anuncia que EE. UU. saldrá de Afganistán antes del 20º aniversario del 11-S El presidente aseguró que el objetivo se ha cumplido: impedir que Al Qaeda pueda usar este país como base para orquestar nuevos ataques contra EE. UU.

“No quiero tomarlo a la ligera. No me pongo anteojos de color rosa y digo que será fácil de hacer”, dijo el general del Comando Central de Estados Unidos Kenneth “Frank” McKenzie Jr. a los miembros de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la posible necesidad de futuras misiones antiterroristas.

“Estamos examinando este problema con todos nuestros recursos en este momento para encontrar una manera de hacerlo de la manera más inteligente y sin riesgos que podamos”, dijo. "Va a ser extremadamente difícil".

McKenzie dijo a los legisladores el martes que se le ordenó que brinde opciones al secretario de Defensa, Lloyd Austin, antes de fin de mes.

Otros funcionarios también están buscando posibles soluciones.

"Se está trabajando para adaptar, ajustar a las condiciones de seguridad y considerar cómo continuar aplicando presión“, Amanda Dory, subsecretario adjunto de Defensa interino para los planes y la postura, los legisladores dicho.

“Lo que puedo decir del proceso de decisión que el presidente lideró con su equipo de seguridad nacional es que hubo una consideración de una variedad de escenarios para el futuro de Afganistán ", agregó.

Sin embargo, la falta de detalles ha preocupado a los legisladores demócratas y republicanos, y también a los exfuncionarios desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su decisión la semana pasada de proceder con la retirada de Afganistán.

Las más recientes evaluaciones de inteligencia estadounidenses advierten que sin la presencia de tropas estadounidenses y de la coalición, las perspectivas de paz en Afganistán "seguirán siendo bajas" y que cualquier retroceso para las fuerzas de seguridad afgana podría dar a grupos terroristas como al-Qaida y el Estado Islámico la oportunidad de regenerarse.

Retiro de tropas estadounidenses en Afganistán genera dudas y preocupaciones Ya desde su paso como vicepresidente, Joe Biden se ha mostrado contrario a mantener una presencia estadounidense en Afganistán. Ahora, su anuncio del retiro de tropas del país medio oriental fue recibido con diversas reacciones por expertos y veteranos, como nos explica Iacopo Luzi de la Voz de América.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y Occidente dicen que al-Qaida se ha reducido a unos pocos cientos de combatientes en Afganistán, pero que muchos de ellos continúan en buenos términos con los talibanes y, en algunos casos, están integrados en los talibanes. estructura de mando y control existente.

También hay preocupación sobre el Estado Islámico-Khorasan, como se conoce a la filial afgana del grupo. Los funcionarios de inteligencia dicen que tiene entre 1.000 y 2.500 combatientes y sigue decidido a llevar a cabo ataques terroristas contra Occidente.

Algunos funcionarios de alto rango, incluido el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), han expresado su preocupación sobre la capacidad para rastrear a estos grupos sin ninguna presencia en el terreno.

“La capacidad del gobierno de los EE.UU. para recopilar información y actuar ante las amenazas disminuirá. Eso es simplemente un hecho ”, dijo Bill Burns la semana pasada, describiendo el riesgo como significativo.

Informe: Conflicto en Afganistán se ha cobrado 241.000 vidas en casi 20 años El costo económico del conflicto ha sido de unos 2,26 billones de dólares, cifra que no incluye el costo futuro de mantener a los soldados lisiados y del pago de los intereses del dinero prestado para costear el conflicto de dos décadas.

Richard Myers, un general retirado de cuatro estrellas que se desempeñó como presidente de la el Estado Mayor Conjunto durante los primeros años de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, dijo que si bien puede haber formas de compensar la falta de inteligencia, es "una preocupación legítima".

"Espero que hayamos pensado en eso y hayamos hecho otros planes para asegurarnos de que todavía tengamos suficiente inteligencia para saber qué están haciendo esos grupos", dijo al servicio afgano de la VOA. "Sin eso, creo que hay una gran probabilidad de que esto pueda ser un peligro real para el resto del mundo".

Sin embargo, a pesar de esos temores, la administración Biden ha expresado su confianza en lo que describe como un enfoque "sobre el horizonte".

"Reorganizaremos nuestras capacidades antiterroristas y los activos sustanciales en la región para evitar el resurgimiento de terroristas, de la amenaza a nuestra nación", dijo Biden la semana pasada cuando anunció su decisión. "Mi equipo está perfeccionando nuestra estrategia nacional para monitorear y detener amenazas terroristas significativas no sólo en Afganistán sino en cualquier lugar donde puedan surgir".

OTAN anuncia su retirada de Afganistán para el 1 de Mayo El general Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, anunció que dicha alianza retirará sus tropas de Afganistán para el primero de mayo. Esto tras reunirse con el secretario de Estado Antony Blinken. EE.UU. anunció que sus tropas habrán salido de ese país para el 11 de septiembre.

En el caso de Afganistán, parece ser una estrategia que descarta el uso de tropas de combate.

"No hay planes para reintroducir las botas estadounidenses en el terreno en Afganistán", dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, a los periodistas el lunes cuando la VOA le preguntó sobre la potenciales amenazas terroristas al país.

"No conozco conversaciones con el gobierno de Kabul sobre la reintegración de las fuerzas antiterroristas dentro de Afganistán", dijo. "Tenemos sólidas capacidades antiterroristas en todo el mundo ... no hay una parcela de tierra que no podamos atacar si tenemos que hacerlo”.

Algunos analistas consideran que estas evaluaciones son demasiado optimistas, y señalan que EE.UU. ha tenido un éxito limitado con el enfoque llamado de “ataque a células”.

"Los esfuerzos de antiterrorismo sin botas en el terreno son una propuesta perdida ", dijo Bill Roggio, un miembro de alto nivel de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que ha estudiado de cerca los esfuerzos de Estados Unidos en Afganistán.

"Es posible que ocasionalmente puedas matar a altos líderes de Al Qaeda y del Estado Islámico, pero los éxitos serán pocos y espaciados", dijo. "Los yihadistas ya tienen su base en Afganistán, y su huella crecerá y las capacidades de Estados Unidos disminuirán".

También existen otros desafíos, incluida la incertidumbre acerca de dónde podrá Estados Unidos ubicar activos antiterroristas, como drones, en caso de que sean necesarios.

"En este momento, no tenemos ninguno de esos acuerdos vigentes", dijo McKenzie, del Comando Central de Estados Unidos, a los legisladores el martes, reconociendo que se están llevando a cabo discusiones diplomáticas con países de la región para asegurar los permisos necesarios.

"Examinaremos todos los países de la región", dijo. "Algunos de ellos pueden estar muy lejos".

