ONG: Unos 670 trabajadores de la salud en Venezuela han muerto tras síntomas de COVID-19

En más de un año de pandemia, la ONG Médicos Unidos de Venezuela registró 670 muertes dentro del personal de la salud con criterios para COVID-19 en la nación suramericana.

La organizó detalló en su último reporte publicado en su cuenta de Twitter que solo del 16 al 21 de junio, registraron la muerte de 20 personas del personal de salud, entre médicos, enfermeras e incluso un dirigente sindical.

Los fallecimientos ocurrieron en 11 estado del país, siendo el fronterizo estado Zulia el que registró más fallecidos (7), de acuerdo a los datos de la organización.

De hecho, desde el 16 de junio de 2020 al 21 de junio de 2021, Médicos Unidos de Venezuela registró que Zulia es la entidad donde más personal de salud ha fallecido con criterios para el COVID-19 (137), su mayoría médicos.

La organización utiliza criterios clínicos, epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio para realizar el reporte.

Reporte #21Jun Se recibe información de 20 nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para Covid-19, para llegar a 670 fallecidos. Mientras voceros oficiales anuncian 2973 totales



Se retira al ingeniero Mogollón #Táchira #15Jun por verificar que no estaba activo pic.twitter.com/isSidRNsxo — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) June 22, 2021

En las últimas 24 horas, el país reportó oficialmente 1.179 nuevos contagios, para llegar a un total de 264.551 casos positivos. Actualmente están activos 16.025.

Igualmente, este miércoles (23 de junio) el Gobierno reportó otros 18 fallecidos, para el número de víctimas por COVID-19 en el país a 3.007. En los datos oficiales, aparece edad y Estado donde murieron las personas, más nombre o profesión.

El Gobierno inició a finales de mayo una nueva fase de la vacunación en el país con la instalación de puntos para la inmunización. Al país han llegado dosis contra el COVID-19 provenientes de China y Rusia.

Sin embargo, esta semana, expertos del área de salud en Venezuela negaron que el país haya inmunizado a la totalidad del personal sanitario o a los adultos mayores del país.

“En teoría, no hemos terminado la fase uno todavía. No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados”, manifestó Julio Castro, médico infectólogo del Instituto de Medicina de Tropical.

