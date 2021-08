Panel de expertos de la OEA pide a la CPI avanzar sobre el caso Venezuela

Familiares de víctimas de torturas y asesinatos exigen a la CPI la justicia que no encuentran en Venezuela

"No creo se obtenga justicia a través de Venezuela", aseguró Nancy Márquez, hermana de un joven presuntamente asesinado por oficiales de la Guardia Nacional, en 2014. La fiscalía de la Corte Penal Internacional aún no decido si abre o no una investigación formal.