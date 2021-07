Congreso de EE.UU. aprueba condicionar ayuda a Policía en Colombia

El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que, por primera vez, condiciona la entrega de los recursos para la Policía de Colombia.

Se trata de 461 millones de dólares para entregar a Colombia el próximo año; de estos, 65 millones de dólares estarían destinados a seguridad, 13 de ellos al Ejército. A la Policía le corresponderían a 52 millones de dólares.

El documento señala que “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (fondos para la Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30% solo podrá ser utilizado cuando el secretario de Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”.

Además, impone cuatro condiciones antes de entregar fondos destinados relacionados con acciones para procesar y castigar a los uniformados que cometan violaciones serias a los derechos humanos, por parte de las autoridades judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En segundo lugar, que el Gobierno actúe para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil contras lo ataques.

Así mismo que existan medidas para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas y que los policías y militares investigados por violaciones a los derechos humanos no se retiren.

El proyecto aún debe ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones de la Cámara y luego en la plenaria, y debe ser homologado con el proyecto que sea aprobado en el Senado.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos examinó las recientes protestas en Colombia, en una audiencia virtual.

Los dos copresidentes de la Comisión: el representante demócrata James P. McGovern y el congresista republicano Christopher H. Smith escucharon a cinco testigos hablar sobre el estallido social de su país.

“Esta crisis latente podría poner en peligro las posibilidades de consolidar una paz frágil e incompleta… a menos que se tomen medidas contundentes para abordar la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia policial que han llevado a los colombianos a las calles”, advirtió Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, según AP.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas y quien asistió como testigo, señaló que la policía ha utilizado “una fuerza excesiva” para dispersar las protestas y pidió cambios estructurales.

El representante McGovern, según AP, pidió congelar las ventas de equipos para el control de disturbios e incluso suspender la asistencia directa de Estados Unidos a la policía colombiana hasta que “veamos responsabilidad judicial por la brutalidad policial”.

.@RepMcGovern: "What is our responsibility here in the United States?... I and many of my colleagues have already called for the suspension of U.S. direct assistance to Colombia’s National Police until we see judicial accountability for police brutality."