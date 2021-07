El diario español ABC "muy preocupado" por arresto de reportera en La Habana

MADRID - España llamó el martes a Cuba a liberar a una periodista que fue detenida en La Habana mientras cubría las mayores manifestaciones en el país comunista en décadas.

Camila Acosta, de 28 años, que trabaja para el diario español de tendencia conservadora ABC, fue detenida por la policía el lunes por la noche.

El canciller español, José Manuel Albares, pidió a Cuba que liberara de inmediato a Acosta y respetara los derechos de los manifestantes.

“España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten”, tuiteó Albares. “Exigimos la liberación inmediata de Camila Acosta”.

El gobierno de Cuba tomó medidas enérgicas contra los activistas el lunes por la noche después de que las protestas masivas atrajeron a miles durante el fin de semana.

Acosta, quien se describe a sí misma en Twitter como "periodista independiente cubana", ha reportado para ABC durante seis meses. Estaba subiendo fotos de los disturbios a las redes sociales cuando fue detenida.

Su arresto provocó la condena internacional por parte de políticos y organizaciones de medios, ya que su periódico asegura que ella no participó en las protestas y que solo las estaba documentando.

ABC se enteró de que Acosta había sido arrestada alrededor de las 8 pm hora española (2 pm en Cuba) el lunes. “Ella había ido a informar sobre las manifestaciones, no a unirse a ellas”, dijo Alexis Rodríguez, editor extranjero de ABC, a la Voz de Américael martes. "Nos dijeron que ha sido detenida por delitos contra la seguridad del Estado".

Manifestantes chocan durante las protestas contra y en apoyo del gobierno, en La Habana, 12 de julio de 2021.

Posteriormente, las autoridades cubanas cambiaron los cargos por desacato y desorden público, que pueden conllevar una pena de prisión de tres a seis años. Rodríguez dijo que el periódico estaba "muy preocupado" porque uno de sus periodistas había sido detenido y pidió al gobierno español que hiciera todo lo posible para ayudar con la liberación de Acosta.

El padre de Acosta, Orlando Acosta, vive en Florida y estaba visitando a su hija en Cuba cuando fue arrestada. “Salimos a hacer una prueba de PCR (COVID-19) para poder regresar a los Estados Unidos este viernes cuando ocurrieron los disturbios”, explicó en declaraciones a ABC el martes por la noche.

“Las autoridades cubanas me han dicho que la van a acusar de desacato y desorden público”, agregó. “La van a dejar en la comisaría otras 72 horas antes de que comparezca ante un fiscal. No he podido ver a mi hija. Dicen que es por el riesgo de COVID-19 ”.

Bloguera cubana Yoani Sánchez: "Estoy de vuelta aquí después del corte de internet" En Cuba los medios están controlados por el Estado según la propia Constitución del país. La prensa independiente, a menudo críticas, perseguida y hostigada por el gobierno, solamente es de contendio digital porque está prohibida la circulación impresa.

Orlando Acosta dijo que unos 15 agentes de policía allanaron el departamento alquilado de su hija con perros y confiscaron las computadoras de su trabajo. Le dijeron que debía abandonar las instalaciones de inmediato.

Camila Acosta se había visto obligada anteriormente a dejar otros alojamientos alquilados porque criticó al gobierno cubano cuando estaba en el extranjero, dijo su padre.

Orlando Acosta dijo que el gobierno cubano le dijo que su hija debería dejar la isla para siempre. “Pero eso le impediría hacer su trabajo de periodista, con lo que está contenta y no voy a interferir en eso”, dijo a ABC.

El presidente español, Pedro Sánchez, un socialista que en 2018 realizó la primera visita oficial de un mandatario español a Cuba en tres décadas, dijo que el país "no es una democracia".

“Sin interferencias, el país tiene que encontrar su propio camino”, dijo Sánchez a la emisora ​​Telecinco el martes.

El presidente español exigió la liberación de Acosta y agregó que los cubanos deberían poder protestar libremente y disfrutar de "los mismos derechos y libertades que en España".

Las asociaciones de medios en España exigieron su pronta liberación.

En un comunicado, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) exigió la remoción de "todos los cargos contra Acosta" y pidió al gobierno español que "haga todo lo necesario para que sea liberada sin cargos".

La organización condenó todos los arrestos y ataques a periodistas en Cuba durante el fin de semana, incluido Ramón Espinosa, fotógrafo de The Associated Press quien fue golpeado.

Unos 100 manifestantes, activistas y periodistas independientes han sido detenidos en todo el país desde el domingo, según el grupo de derechos en el exilio, Cubalex.

La VOA se puso en contacto con la embajada de Cuba en Madrid para solicitar comentarios el martes, pero no recibió respuesta.

EE. UU. reclama la liberación de periodistas

En la tarde del miércoles el portavoz del Departamento, Ned Price, dijo sobre la detención de la periodista que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional observan “cómo las autoridades cubanas arrestan y golpean a decenas de sus propios ciudadanos”, lo que incluye a periodistas y voces independientes, de los cuales “muchos siguen desaparecidos”.

En respuesta a los reporteros en rueda de prensa, Price precisó: “Nos unimos a sus familias, defensores cubanos de derechos humanos y personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de los detenidos o desaparecidos por el mero reclamo de la libertad ejerciendo lo que es un derecho universal a la libertad de reunión y de expresión”.

