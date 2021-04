Cae la confianza en vacuna de Astrazeneca, mientras persisten sus problemas de entrega

La confianza en la vacuna de AstraZeneca está desapareciendo rápidamente en Gran Bretaña a raíz de que los reguladores identificaron la semana pasada un vínculo entre la inyección y un trastorno sanguíneo muy raro. Los europeos están rechazando la inoculación en cantidades cada vez mayores, lo que ha llevado a más gobiernos europeos a considerar comprar la vacuna Sputnik V de Rusia.

Italia, España, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y Francia han decidido restringir la vacuna a los adultos mayores, pero están encontrando una creciente resistencia pública a la inyección. Una encuesta de opinión en Alemania sugiere que más del 40% de los alemanes rechazarían la vacuna AstraZeneca.

La gente espera recibir una dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus AstraZeneca (COVID-19) en Fasano, Italia, el 13 de abril de 2020.

El gobernador de la región de Puglia, en el sur de Italia, Michele Emiliano, dijo al periódico La Repubblica la semana pasada que la mitad de sus residentes se niegan a vacunarse. “Esto empeorará, gracias a la forma confusa en que la agencia europea de medicamentos se está comunicando sobre la vacuna”, dijo.

El escepticismo sobre la vacuna también se ha extendido a África. La Unión Africana, que representa a 55 países, ha abandonado los planes para comprar la vacuna AstraZeneca, que fue desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford, diciendo que en cambio recurrirá a la inoculación de una sola inyección de Johnson & Johnson.

Vacuna Johnson & Johnson

Pero ahora existen preocupaciones tras la decisión del martes de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de recomendar "pausar" el lanzamiento de la vacuna Johnson & Johnson para poder investigar informes de casos raros de coágulos sanguíneos. Las autoridades dicen que están investigando seis casos reportados "de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo" en mujeres de 18 a 48 años que recibieron la vacuna.

Hasta ahora se han aplicado un total de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson de inyección única en EE. UU. La compañía dice que "no se ha encontrado un vínculo causal claro" entre la vacuna y los coágulos.

Algunos gobiernos africanos ya desconfiaban de la inmunización de AstraZeneca antes de que los reguladores de la Unión Europea y el Reino Unido confirmaran el vínculo con un trastorno de la coagulación sanguínea, aunque enfatizaron que el efecto secundario potencialmente fatal es "extremadamente raro", con solo 84 casos registrados de 25 millones de vacunas.

Europa: Vacuna de AstraZeneca si causa coágulos Intro: La Unión Europea sostiene que hay vínculo entre coágulos y la vacuna de AstraZeneca. Leonardo Bonett amplía la información.

No obstante, los gobiernos africanos se sintieron perturbados el mes pasado cuando un estudio publicado en el New England Journal of Medicine descubrió que la vacuna Astra, que ha sido rebautizada como Vaxzevria con fines de mercadeo, no ofrecía mucha protección contra la enfermedad leve causada por una variante del coronavirus que surgió en Sudáfrica.

La tasa de eficacia de la vacuna fue solo del 10 por ciento para prevenir enfermedades leves, según el estudio, que no abordó la cuestión más importante de si protegía a los pacientes contra enfermedades graves y hospitalizaciones.

La renuencia asiática

Los países del Pacífico asiático también se están volviendo reacios a administrar la vacuna de AstraZeneca, que ha estado plagada de problemas de suministro, o están restringiendo fuertemente su uso.

El gobierno australiano ha decidido restringir su uso a menores de 50 años y ha tenido que abandonar la promesa de que todos en el país habrían recibido una primera dosis para octubre. Los funcionarios australianos dicen que han duplicado el pedido del país de la vacuna Pfizer. El ministro de salud de Australia, Brendan Murphy, calificó el cambio de política como de "alta precaución".

Regulador europeo da luz verde a vacuna de AstraZeneca, tras revisión por casos de coágulos El ente regulador europeo dice que la vacuna es "eficaz y segura" a pesar de los riesgos. Y es que entre algunos casos muy "raros e inusuales" de mujeres menores de 55 años, se detectaron trastornos a la coagulación. Aún no descartan que estén relacionados.

Los funcionarios de Hong Kong han decidido confiar en otras vacunas y abandonar pedidos anteriores. Corea del Sur también está restringiendo el uso de la vacuna Astrazeneca.

Los científicos y los expertos en salud pública están ampliamente frustrados por el creciente boicot de una vacuna, aunque sus beneficios superan los riesgos. Señalan que existe una mínima posibilidad de que se produzca un coágulo de sangre mortal. Y advierten que si los países rechazan la vacuna o la gente rechaza una dosis de Astrazeneca, tendrá un impacto enorme en la tasa global de vacunaciones, dando al virus aún más tiempo y oportunidad de mutar y crear variaciones que sean resistentes al grupo actual de vacunas.

OMS: Los beneficios superan los riesgos de la vacuna de AstraZeneca Ciertos casos raros de coágulos sanguíneos no pueden ser atribuidos a la vacuna, según sus conclusiones. En Europa, Alemania, Francia e Italia ya reanudaron su uso.

Debido al bajo costo de la vacuna (AstraZeneca, una empresa británico-sueca que la vende al precio de costo de producción) y al hecho de que se puede almacenar a temperaturas de refrigeración normales, a diferencia de las vacunas Pfizer y Moderna, la inyección de Astrazeneca se había asignado como la vacuna del caballo de batalla para el mundo en desarrollo y para una Europa consciente de los precios.

AstraZeneca representó más del 40 por ciento de los pedidos de vacunas contra el coronavirus firmados el año pasado por países de ingresos bajos y medios. Y según Airfinity, una firma de investigación con sede en Londres, la inyección de Astrazeneca representó casi una cuarta parte de los acuerdos de suministro totales firmados para 2021, informó Bloomberg.

Cajas de la vacuna AstraZeneca COVID-19 fabricada por el Serum Institute of India y proporcionada a través de la iniciativa global COVAX llegan al aeropuerto de Mogadiscio, Somalia, el 15 de marzo de 2021.

COVAX, una iniciativa global creada para canalizar la vacuna a los países más pobres , había estado usando AstraZeneca como su vacuna principal. La semana pasada, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que respalda a COVAX, denunció el “impactante desequilibrio” en las tasas mundiales de vacunación. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que una de cada cuatro personas en los países ricos había recibido una vacuna, pero una de cada 500 personas en los países más pobres había recibido una dosis.

COVAX ya se había visto afectado por problemas derivados en gran parte de la reciente decisión de India de detener las vacunas fabricadas por su fábrica Serum Institute, que produce la mayoría de las dosis de AstraZeneca para la iniciativa global.