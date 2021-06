Cancilleres de Canadá y México conversan sobre Venezuela y otros temas

En su paso por Europa, los ministros de relaciones exteriores de Canadá y México conversaron sobre la situación en Venezuela, entre otros temas.

Así lo detalló el ministro canadiense Marc Garneau este martes en su cuenta de Twitter, quien junto a su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, se encontraban en la reunión de Ministros Relaciones Exteriores del G20.

“Discutimos la cooperación Canadá - México para avanzar en enfoques feministas en nuestro hemisferio y abordar los desafíos como la migración e inestabilidad en Venezuela”, indicó Garnea, sin ofrecer mayores detalles.

Great discussion with @m_ebrard on the way to the #G20. We discussed 🇨🇦-🇲🇽 cooperation to advance feminist approaches in our hemisphere & address challenges like migration and instability in #Venezuela. pic.twitter.com/TdJS9sfjw4