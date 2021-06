EE.UU respalda iniciativa de diálogo impulsada por Noruega para Venezuela

WASHINGTON D.C. - El embajador de Estados Unidos para Venezuela, Jimmy Story, afirmó en una entrevista con la Voz de América que Washington respalda los esfuerzos de Noruega para montar un diálogo que produzca los resultados que buscan todos los sectores venezolanos y que pondría fin a la crisis de ese país.

Noruega ha realizado varios intentos en los últimos dos años para montar un diálogo entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó, en que ambos bandos puedan obtener lo que buscan para resolver la crisis política, social y económica que ha llevado a unos 5,6 millones de venezolanos a abandonar el país.

Story, quien desempeña su cargo desde la embajada de Estados Unidos en Bogotá, afirmó que “no es ningún secreto que los noruegos han hecho varios intentos. Antes fueron en Oslo y también en Barbados. Últimamente han ido varias veces a Venezuela. Y los dos lados te están diciendo lo que quieren”.

Story explicó que aún debe definirse el mecanismo por el que se regiría ese diálogo, para el que explicó que Maduro ha dicho que lo que busca es "el levantamiento de las sanciones, legitimidad para los poderes en Venezuela y acceso a las cuentas bancarias congeladas en el extranjero”.

Indicó que el sector democrático de Venezuela encabezado por el presidente interino Juan Guaidó lo que busca es que “pare esa censura que realmente afecta a todos, que cada venezolano no pueda ser inhabilitado y que pueda ir a las urnas y votar por el partido que quiera”.

El embajador indicó que es importante que “todos puedan participar, no solamente en la vida política, sino también en la vida económica social. Y no es justo que solamente con el Carnet de la Patria pueda obtener la vacuna. No es justo que se pida el Carnet de la Patria para dar la caja CLAP. No es justo que las instituciones en el país sólo funcionen para algunos enchufados y algunos personas miembros del régimen”.

Indicó que, sin embargo, él desconoce por ahora cómo marchan las pláticas para el establecimiento de un diálogo que en la medida que logre avances concretos hacia la restauración de la democracia podría permitir el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

“Tienen que ser cosas que son irreversibles y no pueden ser cosas que de un día para otro pueda cambiar el régimen. Porque hemos visto esta historia antes”, explicó el embajador Story, en entrevista a la VOA. “Lo que queremos ver es la restauración de la democracia en el país. Y entonces ya poco a poco, a través de la mesa de diálogo podemos evaluar las acciones dependiendo lo que están haciendo ellos”.

Story aprovechó para reiterar el decidido apoyo de la administración del presidente Joe Biden al presidente interino Juan Guaidó, y negó los rumores de que Washington haya puesto alguna forma de ultimátum al líder venezolano.

El diplomático estadounidense reiteró el apoyo de Washington a los exiliados venezolanos y dijo que Estados Unidos ya ha contribuido con unos 1.200 millones de dólares para asistencia humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país.

Explicó que Estados Unidos realiza actualmente una evaluación de la situación de los países latinoamericanos para determinar cómo se distribuirán unos 6 millones de vacunas que serán donadas por Biden.

Pero enfatizó que la principal forma en que se ayudará a los venezolanos es resolviendo la crisis y encaminando al país hacia la democracia.

“Lo más importante para resolver el problema, los problemas de la crisis humanitaria en Venezuela es resolver la crisis política en Venezuela”, afirmó Story. “Haría muchísimo más para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, que dar a una oenegé, digamos, en la región. Tenemos que resolver la crisis en sí”.

