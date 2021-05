Embargan sede de diario venezolano El Nacional

CARACAS - El diario El Nacional informó este viernes que un tribunal ordenó embargar su sede, ubicada en Caracas, como parte de la demanda de Diosdado Cabello, número dos del partido de gobierno y diputado.

"Hoy nos están embargando. Nos están quitando los bienes (…) Esto es ilegal. Es un ataque a la democracia", dijo el gerente general del diario, Jorge Makrionitis, quien acudió a la sede del periódico, en un video publicado en redes sociales.

El presidente editor de el diario, Miguel Henrique Otero, detalló en su cuenta de Twitter que: “un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo”.

Juan Garantón, abogado de El Nacional, confirmó a la Voz de América que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó la sede del medio.

Recordó que recientemente introdujo un recurso de revisión a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se ordenaba pagar a Cabello el equivalente a 13,3 millones de dólares en indemnización por “daño moral”.

El abogado insistió en que el recurso de revisión “está en trámite” y que el TSJ no ha dado respuesta.

“Como abogado del periódico no me dejan entrar, es una medida de abuso de autoridad porque esto no existe en ninguna ley de la República, esto es totalmente abuso de autoridad”, comentó Garantón a la VOA.

Presidente del diario El Nacional: “Venezuela es un país apagado en cuanto a libre expresión” Miguel Henrique Otero adelanta a la VOA desde España que su periódico no pagará la sanción millonaria impuesta por supuesta difamación a Diosdado Cabello. Garantiza que el diario continuará activo en su versión digital.

En los carteles en los que les notifica la medida, explican que solo cubre poco más de 7,9 millones de dólares de los 13 millones que se les había ordenado pagar.

Cabello demandó a El Nacional en 2015 por supuesta difamación luego de que el medio replicara, al igual que otros, un reportaje del diario español ABC en el que se le vinculó con narcotráfico.

El ahora diputado se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter y aseguró que “se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización”. “Nosotros venceremos”, agregó.

*Con información de Carolina Alcalde, Adriana Nuñez Rabascall y Luisana Solano.

