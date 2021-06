Venezuela se acerca a los 270.000 contagios de COVID-19

Venezuela registra oficialmente un total de 269.635 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia el año pasado, mientras este lunes una nueva semana radical bajo el modelo alterno de “7+7”.

En las últimas 24 horas, el país registró 1.286 nuevos contagios, anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter. Explicó que 16.039 de estos casos positivos estarían activos.

Igualmente, se informó del fallecimiento de 13 personas, para elevar la cifra oficial de víctimas del COVID-19 en el país a 3.068.

“Esta semana es de cuarentena radical, a cuidarse, a extremar los cuidados. Que nadie se canse de cuidarse”, indicó el presidente Nicolás Maduro en un mensaje de voz compartido en su cuenta de Twitter.

La oposición venezolana y representantes del gremio médico del país han puesto en duda las cifras ofrecidas por el Gobierno y han abogado por un plan de vacunación para todos y con más vacunas.

Una “candidata a vacuna”

La ONG Médicos Unidos de Venezuela publicó el domingo un comunicado en el que le pide a las autoridades venezolanas “revisar su decisión” de incluir lo que denominan como “prototipo de vacuna” cubana, Abdala, como mecanismos de control y prevención contra el COVID-19 en el país.

La semana pasada, en un acto junto a Dagoberto Rodríguez, embajador de Cuba ante Venezuela, la vicepresidenta venezolana anunció la llegada de un primer lote, sin especificar cifras, de Abadala, calificándolo de “triunfo”.

“Nosotros queríamos agradecer que esta vacuna se incorpora al proceso de inmunización y al plan de vacunación de Venezuela, y hemos subscrito contrato para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala, que estaremos recibiendo en los próximos meses”, indicó Delcy Rodríguez en declaraciones transmitidas en el canal oficial el pasado jueves 24 de junio.

6/6 En un día histórico para Venezuela que conmemora su libertad e independencia, recibimos las primeras dosis de la vacuna Abdala, proveniente de nuestra hermana República de Cuba, para sumarse al Plan de Inmunización Masiva. ¡El Pdte. @NicolasMaduro garantiza la salud de tod@s! pic.twitter.com/tcxXkDWO7i — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2021

El colectivo Médicos Unidos de Venezuela afirma en el texto que no existen publicaciones médicas ni científicas, o consenso de organismos o entidades científicas mundiales, sobre esta vacuna, más allá de un artículo en el diario oficialista cubano Granma, donde afirman que la vacuna tiene un 92% de eficacia.

“Consideramos que, hasta no ser evaluada, cumpliendo normas internacionales, y no exista comprobación de su seguridad y eficacia seguirá siendo “candidata a vacuna” y la misma no debería ser administrada a la población a menos que se diseñe un estudio experimental de rigor científico con el consentimiento voluntario de los participantes y la vigilancia estricta de un comité de ética”, indica la ONG.

“Desde Médicos Unidos de Venezuela hemos exigido reiteradamente la necesidad de vacunas de comprobada calidad, eficiencia, seguridad e inocuidad, atributos que aún no tiene la Abdala”.

Fabricación de vacunas cubanas en Venezuela genera “falsas expectativas” Un directivo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela advierte que el laboratorio estatal donde se fabricaría la vacuna, aún por aprobarse por la OMS, no ha producido inmunizantes desde su refundación, hace siete años.

El canal oficial daba cuenta este mismo domingo de una jornada de vacunación en un edificio dentro del complejo militar de Caracas Fuerte Tiuna con 30.000 dosis de la vacuna Abdala.

El gobierno de Nicolás Maduro ha indicado que las sanciones, que consideran “medidas coercitivas unilaterales”, han limitado su capacitadad para adquirir las vacunas que requiere el país, por lo que se han apoyado de aliados como China y Rusia, desde donde ha llegado vacunas.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.