El Nacional alerta que dirigente chavista pretende expropiar sus instalaciones

CARACAS - El diario El Nacional, a través de un comunicado, condenó la “persecución política y judicial” de parte del diputado chavista Diosdado Cabello en contra de ese medio de comunicación, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pagarle al dirigente político el equivalente a 13,3 millones de dólares en indemnización por “daño moral”.

“Amparándose ilegítimamente en un caso de daños morales, pretende aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”, afirma el texto.

“No pudieron comprar nuestra empresa utilizando fondos públicos, no pudieron someternos mediante amenazas, atropellos y demandas de toda índole. No pudieron doblegar nuestra línea editorial”, agregan.

Tribunal Supremo de Venezuela ordena al diario El Nacional pagar indemnización millonaria La decisión se da por la demanda realizada años atrás por Diosdado Cabello, y luego de que ya hubiese una decisión. La defensa ya solicitó aclarar por qué el monto está en petros, la criptomoneda venezolana.



En una entrevista concedida al medio colombiano NTN24, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, quien se encuentra exiliado desde el 2015 por persecuciones gubernamentales, reiteró que “es una sentencia para expropiar El Nacional y entregárselo a Cabello”.

“Yo no creo que El Nacional vaya a desaparecer. Ahora es una web, desaparecerán las instalaciones, la rotativa, pero nosotros seguiremos informando”, dijo.

Al respecto y consultado por la Voz de América, Juan Garantón, abogado de Otero, insistió en que no encuentra sentido al fallo.

“Era algo ya juzgado entonces ya ni si quiera es un juicio, es si pierdo arrebato, perdiendo igual gano. Es para que los periodistas no escriban absolutamente nada y les de pánico cualquier nota porque si van a demandar al medio por una cifra, que cierran al medio, se llevan todo, no queda nada, no se puede pagar”, manifestó Garantón.

Escuche Venezuela: El Nacional multa

En 2015 Cabello demandó a El Nacional por reproducir un artículo publicado por el diario.

El diario ABC de España y The Wall Street Journal en el que se refería a declaraciones de Leamsy Salazar, ex escolta de Cabello, quien desertó a Estados Unidos y lo señaló de mantener presuntos nexos con el narcotráfico.

En 2019, Cabello manifestó sus intenciones de convertir las instalaciones del diario en una universidad.

