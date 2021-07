Oposición y comunidad internacional rechazan detención de Freddy Guevara

Reacciones en rechazo o los pedidos por su liberación no se hicieron esperar tras la detención del dirigente opositor venezolano Freddy Guevara, a quien el gobierno señala por presunto vínculos con “grupos extremistas y paramilitares”.

En horas del mediodía de este lunes, Guevara realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde su auto en una autopista en Caracas denunciando que funcionarios querían detenerlo. Horas más tarde, el Ministerio Público confirmó su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por los delitos de “terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria”.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien también denunció persecución por parte de funcionarios no identificados cuando iba a verificar la situación de Guevara, expresó su apoyo a quien fue su compañero de partido y a su familia. Otros compañeros opositores como Manuela Bolívar o Delsa Solórzano también condenaron su detención desde las puertas del SEBIN.

Juan Guaidó denuncia el allanamiento de su domicilio Las autoridades venezolanas han confirmado la detención del también opositor Freddy Guevara. Guaidó se preguntó si en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro "le tienen miedo" al proceso para concretar un diálogo entre las partes iniciado meses atrás.

Guevara fue electo diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Este Parlamento, que sigue funcionando a través de una autodenominaba Comisión Delegada, calificó el arresto de “arbitrario”. “Constituye nuevamente una violación a los DDHH.”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Su detención no pasó desapercibida para el exgobernador y excandidato presidencia Henrique Capriles Radonski, quien calificó de “patraña” que el Gobierno quisiera vincular a Guevara con los hechos ocurrido la semana pasada en el oeste de la capital venezolana.

“Los presos y perseguidos políticos en Venezuela aumentan cada día que pasa”, indicó por su parte la dirigente opositora María Corina Machado en una publicación en su cuenta de Twiter en la que “repudió” la detención de Guevara.

“Yo no creo que se atrevan”

Este miércoles, el partido de Guevara, Voluntad Popular, realizó una rueda de prensa en la que su abogado, Omar Mora Tosta, aseguró que se está ante una “desaparición forzada” pues, a pesar de las dirigencias que hizo el equipo jurídico y su familia no pudieron obtener información sobre su lugar detención.

El padre del dirigente, Freddy Guevara, aseguró que se sentía “mal”, “preocupado” y “adolorido” por lo que le está ocurriendo a su hijo, a todos los presos políticos y, en general, en el país. Reveló que le “rogaron” como familia que se fuera del país.

“Freddy decidió asumir el riesgo. Él sabía esto, a pesar de que lo conversamos. Les confieso que algunas veces nos sentíamos como seguros y decía: no papá, yo no creo que esto vaya a suceder, ellos no se van a atrever. Yo no creo que se atrevan hacer esto en pleno proceso de negociación”, comentó Guevara.

Denuncian desaparición forzada de opositor venezolano Fredy Guevara. Posted by Voz de América on Tuesday, July 13, 2021

El padre del opositor agregó: “Le pido por favor a la comunidad internacional que no se olviden de Freddy, son realmente ellos los que nos pueden ayudar a dar ese empuje que se necesita para liberar a Freddy”.

Leopoldo López, coordinador nacional del partido y quien se encuentra desde el año pasado en España, acompañó la rueda de prensa e indicó que, desde su punto de vista, lo ocurrido a su compañero de partido se ha relacionado con las protestas ocurridas en Cuba desde el fin de semana y para distraer del enfrentamiento entre bandas delictivas y policías que hubo la semana pasada en la capital.

Voluntad Popular, agregó López, reiteró su decisión de apoyar la propuesta del líder opositor Juan Guaidó de un “acuerdo de salvación nacional” a través de un proceso de negociación. “Nos mantenemos firme en mantener nuestra vocación unitaria, de a pesar de todos los intentos de la dictadura por dividirnos, nosotros nos vamos a mantener unidos”, afirmó.

Garantías para su vida y que termine “persecución”

La comunidad internacional tampoco fue indiferente ante lo sucedido. Julie Chung, subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó “enérgicamente” la detención de Guevara y pidió a la comunidad internacional hacerlo lo mismo y “exigir liberación de todos los detenidos por motivos políticos”.

La cancillería del vecino Colombia rechazó la detención del dirigente opositor, calificándola también de arbitraria, y pidió “garantías para su vida y su libertad inmediata”.

Escuche Venezuela: Guaidó persecución política

Guevara salió en septiembre del año de la embajada de Chile en Caracas, donde estuvo refugiado por tres años, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro lo incluyera a una lista de indultados.

El gobierno chileno, a través de su canciller Andrés Allamand, pidió la liberación de dirigente de Voluntad Popular y que “se termine con la persecución a los dirigentes opositores de ese país”.

Por su parte, el Gobierno canadiense se unió a los llamados por la liberación del opositor venezolano asegurando que se trata de una “agresión a sus derechos democráticos y a los del pueblo venezolano”.

Otro país de la región en expresarse fue Perú, quien aseguró que la detención de Guevara y el hostigamiento contra Guaidó "erosionan las posibilidades del diálogo entre los venezolanos".

El presidente Nicolás Maduro aseguró del día de ayer que una de sus condiciones para ir a un proceso de diálogo con la oposición es que “todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes”.

“Algunos de estos sectores, por solicitud de ustedes diputados, los hemos indultados de causa anteriores, pero salen indultados, salen en libertad e inmediatamente se incorporan a buscar delincuentes, a pagar grupos violentos y a preparar magnicidio”, indicó el mandatario en una reunión de la comisión para el diálogo, la paz y la reconciliación de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista electa en diciembre de 2020, transmitido por el canal oficial horas después de la detención de Guevara.

