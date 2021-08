EE. UU. acelera el ritmo de las evacuaciones de Kabul

WASHINGTON D.C. - Estados Unidos casi ha duplicado el número de personas evacuadas de Afganistán en las últimas 24 horas mientras se apresura a completar su retirada del país antes de la fecha límite del 31 de agosto, establecida por el presidente Joe Biden.

Funcionarios de defensa estadounidenses dijeron el lunes que un total de 16.000 personas salieron del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul del domingo al lunes utilizando una combinación de casi 90 vuelos militares y comerciales. Dijeron que la mayoría, unas 11.000 personas, fueron llevadas por aviones militares estadounidenses.

"No damos nada por sentado", dijo el lunes a la prensa el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, y señaló que el objetivo del ejército ha sido evacuar entre 5.000 y 9.000 personas diariamente.

"Nos encantaría ver que esos números siguen aumentando, pero lo tomaremos día a día", dijo. "Hay muchos factores que intervienen para poder alcanzar esa capacidad de producción, para incluir refugios seguros temporales a los que se puede llevar a estas personas a medida que completan su evaluación".

El lunes temprano, la Casa Blanca dijo que un total de alrededor de 37.000 personas han salido ya en avión desde que los militantes talibanes tomaron el control de Afganistán después de que su gobierno respaldado por Estados Unidos colapsara hace más de una semana. Pero la cantidad de estadounidenses que permanecen atrapados en Afganistán es confusa.

Los funcionarios de la Administración Biden han dicho en los últimos días que no existe un "número perfecto", y el lunes, Kirby se negó a decir cuántos estadounidenses lo habían logrado.

"Hemos podido evacuar a varios miles de estadounidenses, y sería reticente a ser más específico que eso", dijo a los periodistas, aunque reconoció que algunas de las 5.800 fuerzas estadounidenses han estado saliendo del aeropuerto de Kabul para atrapar a ciudadanos "cuando podemos y donde podemos".

"Si hay un incidente en el que alguien está en una situación extrema y necesitamos sacarlo de forma individual, podemos hacerlo y lo hemos estado haciendo", dijo Kirby en respuesta a una pregunta de la Voz de América.

"En ocasiones, cuando existe una necesidad y existe la capacidad de satisfacer esa necesidad, nuestros comandantes en el terreno están haciendo lo que sienten que deben hacer para ayudar a los estadounidenses a llegar al aeropuerto", agregó más tarde, diciendo que ha habido dos incidentes en qué helicópteros estadounidenses han sido enviados para recoger a civiles estadounidenses.

La tensión en el aeropuerto de Kabul ha ido en aumento, con decenas de miles de afganos tratando de salir del país ahora que está bajo el control de los talibanes.

Muchos han dicho que ha sido difícil, si no imposible, pasar los controles de los talibanes. También ha habido informes de que el suministro de alimentos y agua en el aeropuerto se está agotando y de que existe la preocupación de que las condiciones se vuelvan tan insalubres que algunos afganos abandonen el aeropuerto.

La seguridad alrededor del perímetro del aeropuerto también ha sido probada, más recientemente cuando un asaltante no identificado abrió fuego contra las fuerzas afganas que custodiaban las puertas, matando a un soldado afgano.

Por ahora, sin embargo, los funcionarios estadounidenses insisten en que la "comunicación constante" con los comandantes talibanes ha ayudado a aliviar la crisis.

"Lo que hemos visto es que esta eliminación de conflictos ha funcionado bien en términos de permitir que el acceso y el flujo continúen, así como de reducir el tamaño general de las multitudes en las afueras del aeropuerto", dijo Kirby, del Pentágono, a los periodistas.

Los funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Biden, han dicho que a pesar del ritmo acelerado de los esfuerzos de evacuación, puede ser necesario extender la operación más allá de la fecha límite del 31 de agosto.

"Nuestra esperanza es que no tendremos que extendernos", dijo Biden el domingo. "No vemos ninguna razón por la que este ritmo no se mantendrá".

Pero en una entrevista con Sky News, el portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, calificó cualquier extensión del plazo como una "línea roja".

"Si lo extienden, eso significa que están extendiendo la ocupación", dijo Shaheen. "Creará desconfianza entre nosotros. Si tienen la intención de continuar la ocupación, provocará una reacción".

* Steve Herman y Ken Bredemeier de la VOA contribuyeron a este informe.

